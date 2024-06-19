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Ereğli'de kontrolden çıkan araç direğe çarpıp su kanalına düştü: 4 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, D010 karayolunda kontrolden çıkan aracın direğe çarpıp su kanalına düştüğü trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. yönetimindeki 16 JPU 35 plakalı Opel marka otomobil, Zonguldak'tan Alaplı ilçesi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, önce refüjdeki direğe çarptı, ardından su kanalına düştü. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Mustafa B. ve araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra yolda karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı. Yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.