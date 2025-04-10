Ereğli\'de Polis Haftası kutlamaları

Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Anıt Alanında düzenlenen program, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Kaya ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükçü tarafından Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başladı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükçü'nün günün önemini anlatan konuşmasının ardından Ereğli Meydanbaşı Şehitliğinde şehitlerin mezarları ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı. Daha sonra şehitler için Ereğli Ulu Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu. - KONYA