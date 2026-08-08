Otomobil park halindeki tırın altına girdi: Genç sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tırın altına girdiği kazada 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karadeniz Ereğli-Alaplı karayolu üzerindeki tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli istikametinden Alaplı yönüne seyir halinde olan 18 yaşındaki Miraç Kandil idaresindeki 34 EB 1179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ana yoldan yan yola savruldu. Savrulan otomobil, park halindeki tırın altına girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları hastanede büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.