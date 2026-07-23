Ereğli'de Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ereğli'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Ereğli\'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
23.07.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Ereğli'de tırın lastiğinin patlaması sonucu 2 otomobil çarpıştı, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın patlayan lastiğinin kara yoluna savrulmasıyla arkadan gelen 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Konya-Adana Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJP 768 plakalı tır seyir halindeyken dorse lastiğinin patlaması sonucu lastik parçaları yola savruldu. Bu sırada G.I. idaresindeki 01 ECS 74 plakalı otomobil ile O.Z.U. (68) yönetimindeki 01 BDJ 748 plakalı otomobil, yol üzerindeki parçalara çarpmamak için manevra yapınca birbirlerine çarptı. Savrulan araçlardan biri takla atarken, diğeri yol kenarında bulunan bir fabrikanın bahçesindeki ağaçlık alana uçtu. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile 01 ECS 74 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İ.I. (6), Y.E.I. (3), H.I. (60), A.T.I. (9) ve S.I. (30) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan S.U. (64) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Trafik, Ereğli, Çocuk, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
İstanbul’da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi

21:22
Yıllardır dalga geçiliyordu Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:55
Canlı anlatım: İlk gol geldi Bir de kırmızı kart var
Canlı anlatım: İlk gol geldi! Bir de kırmızı kart var
19:47
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 21:48:06. #7.12#
SON DAKİKA: Ereğli'de Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.