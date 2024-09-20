Ereğli'de Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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Ereğli'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

Ereğli\'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

20.09.2024 23:57
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli-Ormanlı karayolu Pınarcık köyü mevkisinde A.G. idaresindeki araç, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola çıkarken karşı yönden gelen işçi servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi, yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Kazada 9 kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan 112 Acil Servis ve arama kurtarma ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, jandarmanın kazayla ilgili tahkikatının sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika

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