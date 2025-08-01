Ereğli\'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde yeni köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oktay Ş. idaresindeki 67 ACU 206 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta baygın halde bulunan sürücüyü yapılan çalışmanın ardından çıkartarak ambulansa aldı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazada otomobilden kopan parçaların köprünün altından geçen bazı araçların üzerine düştüğü ve maddi hasara neden olduğu öğrenildi. Parçaların isabet ettiği araç sürücülerinin şikayetçi oldukları belirtildi. - ZONGULDAK