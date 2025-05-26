Ereğli'de Trafik Kazası: Ortacıspor Başkanı Yaralandı - Son Dakika
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Ereğli'de Trafik Kazası: Ortacıspor Başkanı Yaralandı

Ereğli\'de Trafik Kazası: Ortacıspor Başkanı Yaralandı
26.05.2025 16:32
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ortacıspor Kulüp Başkanı Ferudun Eroğlu, trafik kazasında yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Ortacıspor Kulüp Başkanı Ferudun Eroğlu yaralandı.

Kaza, Kdz. Ereğli Plajlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ferudun Eroğlu idaresindeki araç, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Eroğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Eroğlu, ambulansla özel Echomar Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ortacıspor Başkanı Ferudun Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de Trafik Kazası: Ortacıspor Başkanı Yaralandı - Son Dakika

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