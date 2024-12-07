Ereğli\'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Konya'nın Ereğli ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Ereğli'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah erken saatlerde yoğunlaştı. Sis ile birlikte görüş mesafesi ise yer yer 30 metreye kadar düştü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar sisle karşılaştı. Trafik ekipleri ise şehirlerarası yolculuk yapan araç sürücülerine; dikkatli araç kullanmaları, araç takip mesafesini korumaları, sollama yapmamaları, aşırı süratten kaçınmaları uyarılarında bulundu. - KONYA