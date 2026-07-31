İstanbul'daki evinde ölü bulunan ünlü şef Eren Kaşıkçı, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıyer Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulunmuştu. İncelemenin ardından hayatını kaybettiği öğrenilen Kaşıkçı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan otopsinin ardından Kaşıkçı için Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde dün ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı. Kaşıkçı'nın cenazesi merkeze bağlı Musullu köyüne getirilerek burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Kaşıkçı'nın akrabaları ve yakınları katıldı.