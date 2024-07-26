Erenler'de Silahlı Kavga: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Erenler'de Silahlı Kavga: İki Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde araç alım satımından kaynaklanan alacak verecek meselesiyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri, yaklaşık 3 ay önce yine Erenler ilçesinde bulunan bir oto galerinin kurşunlanması sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

26.07.2024 15:59
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında araç alım satımından kaynaklanan alacak verecek meselesi ile çıktığı öne sürülen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri ise yaklaşık 3 ay önce yine Erenler ilçesinde bulunan bir oto galerinin kurşunlanması neticesinde vurularak yaralanmıştı.

Olay, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, araç alım satımdan kaynaklanan alacak verecek meselesi sebebi ile iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.Y., O.K.'yi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan O.K.'nın akrabası M.K. ise M.Y.'yi silahla vurdu. İki kişinin yaralandığı olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K., gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay önce galerisi kurşunlanmış ve yine yaralanmıştı

Öte yandan, 12 Nisan 2024 tarihinde Erenler ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde şehir dışından geldikleri ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu öğrenilen şahıslar, O.K.'nin sahibi olduğu oto galeriyi kurşunlamış ve bu olayda da O.K. yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erenler'de Silahlı Kavga: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

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