Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün dershaneye giden 19 yaşındaki Esra Yakut'tan bir daha haber alınamadı. Saat 16.00 sıralarında evde olması gereken Yakut'tan haber alamayan ailesi karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.
Aile, kızlarının arkadaşlarının, Yakut'un dershaneden çıkınca eve gideceğini söylediğini aktardı. Ancak aile kızlarının eve gelmediğini belirtti.
Polis ekipleri Esra Yakut'un bulunması için çalışma başlattı. Polis ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da kaybolan 19 yaşındaki Esra her yerde aranıyor - Son Dakika
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