Ergani\'de Boş Ev Yangını

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde boş olan bir ev, alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Aziziye Mahallesi'nde müstakil boş bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda etkilenen olmazken, evin boş olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR