Ergani'de Güven Uygulaması: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Ergani'de Güven Uygulaması: 1 Tutuklama

Ergani\'de Güven Uygulaması: 1 Tutuklama

Diyarbakır Ergani'de huzur uygulamasında bir kişi tutuklandı, uyuşturucu ele geçirildi.

23.11.2024 10:43
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "huzur ve güven" uygulamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İlçede dün suç ve suçluyu önlemeye yönelik huzur ve güven uygulaması kapsamında 8 farklı uygulama noktasında 81 personel, 11 sabit ekip ve 2 seyir halinde ekibin katılımıyla sorgulamalar yapıldı.

Sorgulamada; 769 şahıs, 251 araç, 7 metruk bina ve çevresi, 9 park ve bahçe, 3 mezarlık ve çevresi otogar ve çevresi, sorgulanıp kontrol edildi. Son 10 gün içerisinde yapılan uygulamalarda, uyuşturucu madde kullanan 12 şüpheliye adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem yapılmış olup, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Uygulamalarda,3 parça 20 gram metamfetamin, 32 parça (satışa hazır) 52 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ergani'de Güven Uygulaması: 1 Tutuklama - Son Dakika

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