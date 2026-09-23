Erkan E. Bursa'da silahlı saldırıda yaralandı, eniştesi ve eniştesinin kardeşi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erkan E. Bursa'da silahlı saldırıda yaralandı, eniştesi ve eniştesinin kardeşi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkan E. Bursa\'da silahlı saldırıda yaralandı, eniştesi ve eniştesinin kardeşi tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Osmangazi'de eşiyle yürüyen Erkan E., husumetli kişilerin silahlı ve sopalı saldırısına uğradı; Erkan E. elinden ve bacağından vuruldu, eşi Duygu E. darbedildi. Soruşturmada eniştesi Erkan Y. ile eniştesinin kardeşi Serkan Y. tutuklanırken diğer şüpheliler aranıyor.

Bursa'da eşiyle birlikte yolda yürüdüğü sırada husumetli olduğu kişilerin silahlı ve sopalı saldırısına uğrayan 46 yaşındaki Erkan E., elinden ve bacağının iki farklı bölgesinden vurularak yaralandı. Yanındaki eşi Duygu E. ise saldırı sırasında darbedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yaralının eniştesi ile eniştesinin kardeşi tutuklanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Olay, 17 Ağustos günü merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluabatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan E. (46), eşi Duygu E. (44) ile birlikte yolda yürüdüğü sırada aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheliler, Erkan E. ve eşine saldırırken olay sırasında silah da kullanıldı. Tabancadan çıkan kurşunlarla elinden, sağ bacağından ve sol kasık bölgesinden yaralanan Erkan E. yere yığıldı.

Yaralı halde yerdeyken saldırmaya devam ettiler

Silahlı saldırı sonucu yere düşen Erkan E.'nin, şüpheliler tarafından darbedilmeye devam edildiği öğrenildi. Saldırganların yerde bulunan yaralı adama tekme ve sopalarla saldırdığı iddia edilirken, olay sırasında eşi Duygu E. de darp sonucu yaralandı. Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşmasının ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erkan E. ve Duygu E., ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı anları güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Erkan E. ile eşinin yolda yürüdüğü sırada bir grubun önlerini kestiği ve taraflar arasında tartışma yaşandığı görülüyor. Kamera kayıtlarında saldırının başlamasının ardından Erkan E.'nin silahla vurularak yere düştüğü, buna rağmen şüphelilerin yerde bulunan yaralı adama yönelik saldırılarını sürdürdüğü anlar da yer alıyor. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini soruşturma kapsamında incelemeye aldı.

Yaralının verdiği bilgiler soruşturmanın seyrini değiştirdi

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, yaralı Erkan E.'nin ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Erkan Y. (52) ile Serkan Y. (48) gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle taraflar arasındaki husumetin ailevi meselelerden kaynaklandığı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan Erkan Y.'nin, yaralı Erkan E.'nin eniştesi, Serkan Y.'nin ise eniştesinin kardeşi olduğu belirlendi.

Enişte ve kardeşi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. ve Serkan Y., adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ile elde edilen diğer delillerin soruşturma dosyasına dahil edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
OsmangaziGüvenlik3. SayfaSaldırıGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Beypazarı ve Kalecik Belediye Başkanları da CHP’den istifa etti
Beypazarı ve Kalecik Belediye Başkanları da CHP'den istifa etti
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:15:05. #7.12#
SON DAKİKA: Erkan E. Bursa'da silahlı saldırıda yaralandı, eniştesi ve eniştesinin kardeşi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement