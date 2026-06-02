Erman Toroğlu'na Dava Açıldı

02.06.2026 13:32
Erman Toroğlu, Galatasaray'a yönelik açıklamaları nedeniyle 1-3 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik açıklamaları nedeniyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ "müşteki", Erman Toroğlu ise "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, Toroğlu'nun 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında bir görüşme gerçekleştiği ve bu görüşmede bazı başlıkların ele alındığı yönündeki açıklamalarının soruşturma konusu yapıldığı belirtildi. Savcılık, bu ifadelerin kamu düzeniyle ilgili olarak gerçeğe aykırı bilgi niteliği taşıdığı, kamu kurumlarına olan güveni zedeleyebileceği ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına yol açabileceği değerlendirmesini yaptı. İddianamede ayrıca, Toroğlu'nun söz konusu beyanlarıyla toplumda endişe, korku veya panik oluşmasına neden olmayı amaçladığı, ifadelerin geniş kitlelere ulaşabilir nitelikte olması sebebiyle de "aleniyet" şartının gerçekleştiği ifade edildi. Toroğlu'nun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - İSTANBUL

