Ermenek\'te Kamyonet Baraj Gölü\'ne Düştü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde baraj gölüne düşen kamyonet sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy ile Pınarönü köyü arasında bulunan tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elektrik dağıtım şirketine ait plakası henüz öğrenilemeyen Nedim Elçi (35), idaresindeki kamyonet tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ermenek Baraj Gölü'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elçi'yi bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında sonuç alınamaması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar çağrıldı. Suya giren kurbağa adamlar kısa süre içinde kayıp olan Nedim Elçi'nin cansız bedenine ulaştı. Daha sonra gölden çıkarılan Elçi'nin cenazesi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN