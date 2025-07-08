Ermenek\'te Trafik Denetimleri Kaza Oranlarını Düşürdü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde polis denetimleri kaza oranlarını azalttı.

Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince özellikle son 3 aydır devam eden yoğun trafik denetimleri sonuç vermeye başladı. Denetimler sonucu ilçede kaza oranlarında ciddi bir azalış olurken, motosikletli sürücülerin kask kullanma oranlarında artış yaşandı. İlçe merkezinin farklı noktalarındaki denetimlerde ekipler, alkollü araç kullanan, emniyet kemeri takmayan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza yazdı.

Yetkililer uygulamaların bundan sonra da devam edeceğini belirtti. - KARAMAN