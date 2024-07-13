Ermenek'te Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ermenek'te Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada genç kadın hayatını kaybederken, sürücü ise tedavi altına alındı.

13.07.2024 12:29
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında ilçenin Seyran Mahallesi'ndeki Yumrutepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper H. (20) yönetimindeki 80 GU 150 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metre derinlikteki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Aracın uçurumdan yuvarlanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kazada sürücüsü ile yanında bulunan Selime Balcı (26), takla atan araçtan fırlayarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Selime Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alper H'nin ise Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ermenek'te Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenek'te Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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