Ermenek'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Elmayurdu köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, C.E. ve M.K.E. isimli şahsıları gözaltına aldı. Şahısların bahçe ve ikametlerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 216 gram kubar esrar maddesi, 150 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.E. serbest kalırken, C.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN