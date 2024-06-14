Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtı

3.Sayfa

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan birlikleri yerel saatle 13.55 sıralarında Büyükvedi ili istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki mevzilerine ateş açtı. Bakanlık, Azerbaycan askerleri tarafından Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı son 2 gün içerisinde Azerbaycan mevzilerine Ermenistan kuvvetleri tarafından 3 kez ateş açıldığını kaydetti. - BAKÜ