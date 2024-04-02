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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan yerleşimlere ateş açtığını bildirdi. Herhangi bir provokasyonun sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ait olduğu vurgulandı.

02.04.2024 12:06  Güncelleme: 12:11
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin yerel saatle 22.00-22.20 arasında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heydarabad yerleşimi ve Şahbuz'a bağlı Biçenek yerleşiminde Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

"Herhangi bir provokasyonun tüm sorumluluğu tamamen Ermenistan'a ait olacak"

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son dönemde Ermenistan-Azerbaycan sınırının farklı noktalarından Ermenistan askeri birliklerinin, zırhlı araçların, topçu bataryalarının ve diğer ağır silahların yoğunlaştığının gözlemlendiğini belirtmiş, sınırda oluşabilecek herhangi bir provokasyonun tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ait olacağını ifade etmişti. - NAHÇİVAN

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ermenistan, Nahçıvan, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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