Ermenistan Parlamentosu'nda Yumruklu Kavga

Ermenistan Parlamentosu'nda muhalefet partisinden 3 milletvekili Artsvik Minasyan ve Seyran Ohanyan ve Artur Sarkisyan hakkında soruşturma başlatılması talepleri üzerine gerçekleştirilen olağanüstü oturumda, iktidar ve muhalefet tarafları birbirine yumruklarla saldırdı.

Ermenistan Parlamentosu'nda milletvekilleri birbirine girdi. Muhalefetteki "Ermenistan" Fraksiyonu'nun 3 milletvekili Artsvik Minasyan ve Seyran Ohanyan ve Artur Sarkisyan hakkında soruşturma başlatılması talebiyle parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturum karıştı. Ermenistan Başsavcısı Arpine Vardapetyan'ın, "terör eylemleri planlamak" ve "iktidarı zorla ele geçirmek" eylemleriyle suçlanan Sarkisyan hakkında yaptığı "sadece soruşturma açılması değil, aynı zamanda gözaltına alınması" taleplerinin de görüşüldüğü oturumda, Sarkisyan'ın dokunulmazlığı kaldırıldı. Bu kararın ardından milletvekilleri arasında gerilim yükseldi. Sarkisyan'ın toplantı salonundan çıktığı sırada, iktidar ve muhalefet tarafları birbirine yumruklarla saldırdı. Sarkisyan da parlamentoya dönerek, kavgaya karıştı. Artan gerginlik nedeniyle parlamentonun güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Sarkisyan, "terör eylemleri planlamak" ve "iktidarı zorla ele geçirmek" eylemleriyle suçlanıyor

Ermenistan Başsavcısı tarafından 4 gün önce parlamentoda okunan iddianameye göre, "Ermenistan" Fraksiyonu milletvekili Sarkisyan, Temmuz 2024 ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında Ermenistan'da "terör eylemleri planlamak" ve "iktidarı zorla ele geçirmek" amacıyla bazı kişilerle ön anlaşmaya varmakla suçlanıyor. Artsvik Minasyan ve Seyran Ohanyan ise görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. - ERİVAN