Ersin Tatar'dan Talihsiz Gemicilik Olayı Açıklaması - Son Dakika
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Ersin Tatar'dan Talihsiz Gemicilik Olayı Açıklaması

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KKTC eski Cumhurbaşkanı Tatar, Girne açıklarında batan gemi için üzüntü ve araştırma çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkı buna benzer bir olayla karşılaşmamıştır. Daha önce hiç böyle bir hadiseyle karşı karşıya kalmadık" dedi.

KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Meselenin hiç beklenmedik bir durum olduğunu ve herkesin yüreğini parçaladığını ifade eden Tatar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar diledi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğine dikkat çeken Tatar, "Hepimizin başı sağ olsun ama netice itibariyle tabii şu anda aranan insanlarımız vardır. En erken zamanda onların sağlıklı şekilde ailelerine kavuşturulmasını temenni ediyorum. Dolayısıyla bu anlamda şu anda bu çalışmayı yürütenlere teşekkür ederken onlara da en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Ama bu facia hepimiz üzmüştür. Tabii bunun araştırılması lazım. Sorumluların ortaya çıkması lazım. Çünkü kurumsal kapasitesi bu noktaya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyle hepimizin yüreğini parçalayan bir hadisenin olmaması gerekiyordu diye düşünüyorum" dedi.

Bu durumda bir ihmalin söz konusu olduğunu ve gerekli araştırmaların yapılarak kamu vicdanının rahatlatılması gerektiğini vurgulayan Tatar, "Netice itibariyle bu hepimiz için büyük bir üzüntü ve Kuzey Kıbrıs adına fevkalade düşündürücü bir olaydır. Çünkü depremden sonra böyle bir hadisenin yaşanması bir kez daha ihmal noktasında nelerin olabileceğini bize göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Kayıp kişilerin kimliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığını söyleyen Tatar, 23 kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasına yönelik dileklerini ifade etti.

"Kimseyi kesin bilgiler onlardan suçlayamayız"

"İhmale ilişkin açıklamalarında hükümetin tamamını mı kastettiğine" ilişkin soru üzerine Tatar, "Ben öyle bir şey tabii ki demedim. Çünkü neticede itibariyle burada ilgili paydaşlar vardır, kurumlar vardır. Araştırma sonucu ortaya çıkacaktır neyin ne olduğunu. Bir takım iddialar var sosyal medyada, basında, her tarafta. Bu gemi bu hava şartlarında sefere çıkmalı mıydı? Çıkmamalıydı. Kaptanın durumu nedir, onun sorunu nedir, diğer makamların nedir, ne değildir. Bunlar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Kimseyi kesin bilgiler onlardan suçlayamayız" dedi.

"Kıbrıs Türk halkı buna benzer bir olayla karşılaşmamıştır"

Tatar, kazanın KKTC tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı buna benzer bir olayla karşılaşmamıştır. Hiç hatırlamıyorum, böyle bir geminin batması ve netice itibariyle insanların bu şekilde hayatlarını kaybetmelerini daha önce hiç yaşamadık. Daha önce hiç böyle bir hadiseyle karşı karşıya kalmadık" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin kurulan kriz masasındaki gelişmeleri takip ettiğini belirten Tatar, ilgili makamların gerekli hassasiyeti gösterdiğini düşündüğünü söyledi. Tatar, Türkiye'nin orman yangınlarına müdahalede olduğu gibi, yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) en iyi şekilde destek verdiğini ifade etti.

Arama-kurtarma faaliyetlerinde emeği geçenlere teşekkür eden Tatar, "Türkiye'nin de desteğiyle eminim ki hayatta olanlar kurtulacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Politika, 3. Sayfa, Ulaşım, Kıbrıs, Tatar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ersin Tatar'dan Talihsiz Gemicilik Olayı Açıklaması - Son Dakika

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