Erzin\'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesi ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası arasındaki yolda hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin'in Bağrıaçık Yaylası ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası arasındaki yolda meydana geldi. Hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.