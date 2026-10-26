Erzincan Belediyesi 137 marketi denetledi, 4 işletmeye işlem başlattı - Son Dakika
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Erzincan Belediyesi 137 marketi denetledi, 4 işletmeye işlem başlattı

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Erzincan Belediyesi 137 marketi denetledi, 4 işletmeye işlem başlattı
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Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye sınırlarındaki 137 markette gramaj, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi denetimi yaptı. Raflardaki etiketle kasa fiyatı arasında fark bulunan 4 işletme hakkında işlem başlatıldı; denetimlerin süreceği bildirildi.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren 137 markette denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluk durumları kontrol edildi.

Denetimlerde, raflardaki fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılık olduğu belirlenen 4 işletme hakkında işlem başlatıldı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, tüketici haklarının korunması ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla market denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Erzincan BelediyesiZabıta Müdürlüğü3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

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