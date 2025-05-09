Erzincan\'da 20 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 40 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
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