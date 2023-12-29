Erzincan\'da 50 Şişe Sahte Alkol Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 50 şişe gümrük kaçağı sahte alkol ele geçirilerek sahte alkol ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak/sahte alkollü içki ve yasadışı içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere bahse konu ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında; M.D. ve Ö.D. isimli şüphelilerin ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 50 şişe gümrük kaçağı olarak değerlendirilen sahte alkol ele geçirilmiştir.

Polis ekiplerince sahte alkolle yakalanan M.D. ve Ö.D. emniyette ki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN