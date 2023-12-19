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Erzincan'da 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 6 zanlı yakalandı

Erzincan'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 20 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası olan 6 zanlı, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Erzincan\'da 6 zanlı yakalandı
19.12.2023 - 10:04,
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Erzincan'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 20 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası olan 6 zanlı yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 1-15 Aralık 2023 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İ.K. isimli şahıs hırsızlık suçundan 13 yıl 11 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası, K.A. isimli şahıs bıçak veya diğer kesici aletleri satın alma veya satma suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası, A.S. isimli şahıs silah tehdit ve mala zarar verme suçundan 1 yıl 3 ay ve 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası, H.T. isimli şahıs basit yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, Ö.Ç. isimli şahıs zorlama hapsi suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası, A.E.İ. isimli şahıs kasten yaralama suçundan 1 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplam 20 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası olan 6 kişi yakalanarak işlemlerinin ardından Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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