Erzincan'da 66 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 66 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzincan\'da 66 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, bir araç içerisinde yapılan aramada 66 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28.02.2024 10:28  Güncelleme: 10:35
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Erzincan'da jandarma ekiplerince bir araç içerisinde yapılan aramada 66 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan Merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde 1 araçta yapılan aramada; 66 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 66 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 66 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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