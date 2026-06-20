Erzincan'da 7 bin 288 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Erzincan'da 7 bin 288 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Erzincan\'da 7 bin 288 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
20.06.2026 13:28  Güncelleme: 13:29
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkorehber ve Narkonokta faaliyetleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde düzenlediği bilgilendirme etkinliklerinde 7 bin 288 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 7 bin 288 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkorehber ve Narkonokta faaliyetleri çerçevesinde kent merkezi ile ilçelerde çeşitli kurum ve kuruluşlarda farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme Eğitimi ve Kursları (ERMEK), Ceza İnfaz Kurumu ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ürün ve El Sanatları Fuarı, Çayırlı İlçe Devlet Hastanesi, Çayırlı Açık Bahçe Çay Ocağı, Otlukbeli İlçe Devlet Hastanesi, Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlikler düzenlendi.

Faaliyetlerde, kolluğun haber alma kaynaklarının artırılması ve özellikle gençlerin uyuşturucu madde kullanımından korunması amacıyla katılımcılara projeler hakkında bilgi verildi.

Eğitim çalışmalarına katılan toplam 7 bin 288 kişiye proje tanıtım broşürleri de dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 7 bin 288 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

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