Erzincan'da 7 şüpheli şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da 7 şüpheli şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi

Erzincan\'da 7 şüpheli şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi

Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, suç çetelerinin engellenmesi ve kaçakçılık ile asayiş suçlarının önüne geçilmesi amacıyla 7 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise bir av tüfeği, fişekler, kurusıkı tabancalar, haplar, bıçaklar ve diğer suç aletleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir.

03.06.2024 16:20
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Erzincan'da 7 şüpheli şahsın yakalanması için 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, 6136 SKM suçlarının ve çetelerinin önüne geçilmesi, kaçakçılık ile asayiş mugayir suçların engellenmesine amacıyla 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, 8 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İkametleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet av tüfeği, 36 adet 9*19 fişek, 1 adet 7*65 fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet 300 mg hap, 1 adet şarjör, 40 adet kurusıkı tabanca fişeği, 20 adet farklı çap ve ebatlarda bıçak, 2 adet kama, 1 adet mınçıka ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikatın adli makamlarca devam etmekte olduğu bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 7 şüpheli şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi - Son Dakika

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