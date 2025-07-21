Erzincan\'da Acil Durum Eylem Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla Erzincan Belediyesi ana hizmet binasında eş zamanlı olarak Acil Durum Eylem Planı kapsamında yangın, kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Gerçeği aratmayan senaryo ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle tatbikat, amacına uygun bir şekilde tamamlandı.

Senaryo gereği belediye çağrı merkezinde çıkan yangın üzerine bina alarmı devreye girdi ve 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Hızla olay yerine ulaşan Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına anında müdahale ederek, söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı.

Tatbikat süresince, belediye personeli yangın çıkış levhalarını takip ederek, yangın merdivenlerinden güvenli bir şekilde binayı tahliye etti ve belirlenen toplanma alanında vatandaşlarla bir araya geldi. Bu süreçte, muhtemel bir acil durumda izlenmesi gereken tüm adımlar eksiksiz bir şekilde uygulandı.

İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kararı doğrultusunda, iş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince düzenlenen tatbikat, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sivil savunma Uzmanı ile İtfaiye Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Tatbikat, acil durumlarda personelin doğru ve hızlı hareket etme yetkinliğini artırmayı, can güvenliğini sağlamayı ve yangınla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçladı. - ERZİNCAN