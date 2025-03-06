Erzincan\'da Alüminyum Fabrikasında Yangın

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan Amiral Alüminyum'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında OSB'de bulunan Amiral Alüminyum'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kompozit panel üreten firmada üretimde kullanılan yağlar birikerek alev aldı. Ardından çıkan yangın çatı bölümüne sıçradı.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken firmada maddi hasar meydana geldi. - ERZİNCAN
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