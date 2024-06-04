Erzincan'da Başıboş Köpekler Tarafından Telef Edilen Koyunlar - Son Dakika
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Erzincan'da Başıboş Köpekler Tarafından Telef Edilen Koyunlar

Erzincan\'da Başıboş Köpekler Tarafından Telef Edilen Koyunlar

Erzincan'da bir ailenin bahçeye bıraktığı 2 koyun, başıboş köpekler tarafından telef edildi. Olayın ardından polis, belediye ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

04.06.2024 13:31
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Erzincan'da başıboş köpekler, bir ailenin kurbanlık olarak alıp bahçeye otlamaları için bıraktıkları 2 koyunu telef etti.

İnönü Mahallesi'nde ikamet eden Mübin Şiltu'nun Kurban Bayramı öncesi aldığı iki adet koyun, başıboş köpekler tarafından telef edildi. İnönü Mahallesi 38. Sokak Numara 5'te ikamet eden Mübin Şiltu, Kurban Bayramı'nda kesmek için 2 adet koyun aldı ve evinin bahçesine bağladı. Dün sabah saatlerinde bahçeye giren 5 başıboş köpek koyunlara saldırarak telef etti. Bahçeden gelen sesler üzerine bahçeye çıkan Şiltu, köpekleri kovalamaya çalışsa da bu kez kendi saldırıya uğradı.

Korkudan evin içine giren Şiltu, tekrar dışarı çıkınca kurbanlık koyunların iç organlarının dışarı çıkacak şekilde parçalandığını ve telef olduklarını gördü. Bahçeden çıkan köpekler bu defa yoldan geçmekte olan küçük kıza saldırdı. Saldırıyı gören ev sahibi Mübin Şiltu, köpekleri kovalayarak çocuğa zarar vermesini önledi.

Olayın ardından polis, belediye ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri gelerek incelemede bulundu.

Mübin Şiltu'nun eşi Neşe Şiltu, kurbanlık koyunlarının telef edilmesine tepki göstererek başıboş köpeklere çözüm bulunması istedi.

Şiltu, "Hayvanseverler çok istiyorlarsa bu köpekleri evlerinde sahiplensinler. Koyunlarımız telef oldu, bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Başıboş Köpekler Tarafından Telef Edilen Koyunlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Başıboş Köpekler Tarafından Telef Edilen Koyunlar - Son Dakika
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