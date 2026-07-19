Erzincan'da Bekçiye Mukavemet Eden Şüpheli Kaçtı - Son Dakika
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Erzincan'da Bekçiye Mukavemet Eden Şüpheli Kaçtı

Erzincan\'da Bekçiye Mukavemet Eden Şüpheli Kaçtı
19.07.2026 21:29
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Erzincan'da GBT sorgusu yapılan şüpheli, bekçiye mukavemet ederek kaçtı, yakalama çalışmaları sürüyor.

Erzincan'da kimlik kontrolü sırasında bekçiye mukavemette bulunduğu iddia edilen şüpheli, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Erzincan merkez Buğday Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, görevli bekçi tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmak istenen şüpheli, kimliğini ibraz etmeyerek görevli personele mukavemette bulundu.

Yaşanan gerilim sonrası kaçan şüpheli, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda bekçi ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzincan, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Bekçiye Mukavemet Eden Şüpheli Kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Bekçiye Mukavemet Eden Şüpheli Kaçtı - Son Dakika
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