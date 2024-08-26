Erzincan'da bıçaklı kavga: Şüpheli polisi uzun süre yanına yaklaştırmadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da bıçaklı kavga: Şüpheli polisi uzun süre yanına yaklaştırmadı

Erzincan'da gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavga sonrasında bir kişi, boğazına satırı dayayarak uzun süre polisi yanına yaklaştırmadı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polisin ikna çabaları sonucunda elindeki satırı bıraktı.

26.08.2024 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da gece saatlerinde bıçakların kullanıldığı kavga sonrasında bir kişi boğazına satırı dayayarak uzun süre polisi yanına yaklaştırmadı.

Olay, Erzincan merkez Mimar Sinan Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında daha öncesine dayalı husumet bulunan iki grup karşı karşıya gelerek kavga etti. Bıçakların rastgele kullanıldığı kavgada yaralanan olmazken olay yerine ilk giden ekiplerin takviye talep etmeleri üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken bu sırada olaya karışan bir şüpheli boğazına satır dayayıp uzun süre yanına kimseyi yaklaştırmadı. Polisin ikna çabaları sonrasında şüpheli elindeki satırı bıraktı.

Olay sonrası şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Hastanede sağlık raporlarının alınmasının ardından polis merkezine götürüldüler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, 3-sayfa, Kavga, Olay, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da bıçaklı kavga: Şüpheli polisi uzun süre yanına yaklaştırmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
19:14 Beşiktaş’a piyango vurdu Daniel Amartey’e Premier Lig’den talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var
19:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 12:45:04. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da bıçaklı kavga: Şüpheli polisi uzun süre yanına yaklaştırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement