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Erzincan'da bir kişi aracında ölü bulundu

Erzincan'da park halindeki bir araca çarpmış vaziyette ölü olarak bulunan Adil Kuzucu'nun ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

Erzincan\'da bir kişi aracında ölü bulundu
21.12.2023 - 23:44,
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Erzincan'da bir kişi aracında ölü bulundu

ERZİNCAN - Erzincan'da bir kişi aracının direksiyonu başında park halindeki başka bir araca çarpmış vaziyette ölü olarak bulundu.

Olay, Erzincan Merkez İnönü Mahallesi Mengüceli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 DF 032 plakalı aracın 24 DY 160 plakalı park halindeki pikaba çarpmış durumda ve içerisinde bir kişinin de hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içerisinde ki Adil Kuzucu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Adil Kuzucu'nun kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonucu belirlenecek.

Kaynak: İHA
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