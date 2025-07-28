Erzincan polisi çocukları 112 acil çağrı hattı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "ÇOGEP Hep Birlikte Aileyiz" projesi kapsamında; Kurşunlu Camii, Melikgazi Camii, Akşemseddin Camii, Yavuz Selim Camii ve Kardeşler Camii'nde toplam 510 öğrenciye; 112 acil çağrı hattı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Polisler çocuklara bilgilendirici broşürler dağıttı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Çocuklara Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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