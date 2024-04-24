Erzincan\'da drift yapan 7 sürücüye 225 bin 631 TL trafik cezası kesildi

3.Sayfa

Erzincan'da son 1 ay içerisinde araçlarıyla drift yapan 7 sürücüye 225 bin 631 TL trafik cezası kesildi.

Trafik kazalarını önlemek, güvenli seyahat olgusu oluşturabilmek, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla Erzincan'da trafik ekiplerince düzenli denetimler sürdürülüyor. Yapılan denetimlerde 22 Şubat - 22 Nisan 2024 tarihleri arasında; 7 sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 67/1-D (drift) maddesini ihlalden toplam 225 bin 631 TL trafik idari para cezası uygulandı. 2 araç 60 gün trafikten men edildi. - ERZİNCAN