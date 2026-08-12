Erzincan'da Drone Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Drone Destekli Trafik Denetimi

Erzincan\'da Drone Destekli Trafik Denetimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Drone ile yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi.

Erzincan'da polis ekiplerince trafik kazalarının azaltılması ve sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlığının artırılması amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, sürücülerin cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlalleri kontrol edildi.

Drone ile havadan gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edilirken, ekipler tarafından sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla drone destekli denetimlerin farklı nokta ve saatlerde düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Drone Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşine kefen gönderip bıçaklayan zanlı tutuklandı Eski eşine kefen gönderip bıçaklayan zanlı tutuklandı
Türkiye’yi ayağa kaldıran hemşire için Adli Tıp’tan şoke eden rapor Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için Adli Tıp'tan şoke eden rapor
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Damlanur’un ölümündeki sır perdesi 2,5 yıl sonra aralandı İki amca tutuklandı Damlanur'un ölümündeki sır perdesi 2,5 yıl sonra aralandı! İki amca tutuklandı

10:07
Dusan Vlahovic geliyor İmza töreninin saati bile belli oldu
Dusan Vlahovic geliyor! İmza töreninin saati bile belli oldu
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
09:14
Fenerbahçe’de ayrılık Maç bitince taraftarlara veda etti
Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti
08:49
MHP ’Yasa kapsamında’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verildi
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
08:27
Çerçeve yasa için kritik süreç İlk adım Öcalan’dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
08:00
Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı Mesleği şaşkına çevirdi
Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 12:47:56. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Drone Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.