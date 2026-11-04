Erzincan\'da ekim ayında okul servislerine yönelik denetimde 466 araç kontrol edildi

Erzincan'da ekim ayında okul servislerine yönelik denetimde 466 araç kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valiliğine göre, emniyet ve jandarma ekiplerince 1-31 Ekim 2026'da okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 466 okul servis aracı, 289 okul çevresi ve 331 umuma açık yer kontrol edilirken 3 bin 327 kişi sorgulandı.
Erzincan'da okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerde ekim ayında 77 ekip ve 265 personel görev aldı.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim 2026 tarihlerinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında 289 okul çevresi, 331 umuma açık yer ve 466 okul servis aracı kontrol edildi.
Çalışmalarda ayrıca 3 bin 327 şahıs denetlenerek sorgulandı.
Kaynak: İHA
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