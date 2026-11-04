Erzincan\'da ekim ayında okul servislerine yönelik denetimde 466 araç kontrol edildi

Erzincan'da okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerde ekim ayında 77 ekip ve 265 personel görev aldı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim 2026 tarihlerinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 289 okul çevresi, 331 umuma açık yer ve 466 okul servis aracı kontrol edildi.

Çalışmalarda ayrıca 3 bin 327 şahıs denetlenerek sorgulandı.