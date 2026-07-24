Erzincan’da ev yangını - Son Dakika
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Erzincan’da ev yangını

Erzincan’da ev yangını
24.07.2026 06:51  Güncelleme: 06:53
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Erzincan'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir itfaiye personeli ve evde bulunan bir kişi dumandan etkilenirken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ersevenler Mahallesi 1613 Sokak'ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangının çevredeki yapılara sıçraması önlendi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli ile evde bulunan bir kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahaleleri yapılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, İnceleme, Erzincan, 3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan’da ev yangını - Son Dakika

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