Erzincan\'da zabıtadan bakliyat denetimi

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerince bakliyat satışı yapan 14 iş yerinde denetim gerçekleştirildi, uygunsuz ürünlere el konularak imha edildi.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bakliyat satışı yapan 14 iş yerinde hijyen, ruhsat, gramaj, fiyat uygunluğu ve son kullanma tarihi kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 2 işletmede tespit edilen uygunsuz ürünlere el konularak imha edildi. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN