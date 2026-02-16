Erzincan\'da güvenli okul uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenli Okul Uygulamaları" kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, bağlı ekiplerin katılımıyla;

Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu, Hacı Ali Akın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde uygulama yapıldı.

Denetimlerde, okulla ilgisi olmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması sağlanırken, okul ve çevresinde faaliyet gösteren iş yerleri de kontrol edildi.

Uygulamanın, çocuk ve gençlere daha güvenli bir eğitim ortamı sunmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer, güvenli okul uygulamalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - ERZİNCAN