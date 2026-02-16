Erzincan'da güvenli okul uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Erzincan'da güvenli okul uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan\'da güvenli okul uygulaması gerçekleştirildi
16.02.2026 07:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenli Okul Uygulamaları" kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenli Okul Uygulamaları" kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, bağlı ekiplerin katılımıyla;

Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu, Hacı Ali Akın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde uygulama yapıldı.

Denetimlerde, okulla ilgisi olmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması sağlanırken, okul ve çevresinde faaliyet gösteren iş yerleri de kontrol edildi.

Uygulamanın, çocuk ve gençlere daha güvenli bir eğitim ortamı sunmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer, güvenli okul uygulamalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da güvenli okul uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı
Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı Gece yarısı kabusu yaşadılar Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı! Gece yarısı kabusu yaşadılar
İnfial yaratan olay Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
Ev satışında yeni dönem resmen başladı Cezası 100 bin TL’ye kadar çıkıyor Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

08:03
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Bugün resmen başladı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı
07:54
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
07:21
Muhabirle kafa bulmuştu Bu fotoğraf Macron’u epey zora sokacak
Muhabirle kafa bulmuştu! Bu fotoğraf Macron'u epey zora sokacak
06:50
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
06:34
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
06:23
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 08:09:01. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da güvenli okul uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.