Erzincan'da 14 ekip, 46 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 14 ekip ve 46 polisin katılımıyla yapılan "Erzincan Huzur 24 Uygulaması" kapsamında; 193 şahıs sorgulanarak 14 umuma açık işyeri denetlendi.
Uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Huzur Uygulaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?