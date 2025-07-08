Erzincan'da 84 ekip, 116 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 84 ekip ve 116 polisin katılımıyla yapılan "Huzur Türkiye Uygulaması" kapsamında; Bin 621 şahıs, 276 araç sorgulanarak63 umuma açık işyeri denetlendi.
Uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Huzur Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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