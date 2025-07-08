Erzincan\'da Huzur Uygulaması Yapıldı

Erzincan'da 84 ekip, 116 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 84 ekip ve 116 polisin katılımıyla yapılan "Huzur Türkiye Uygulaması" kapsamında; Bin 621 şahıs, 276 araç sorgulanarak63 umuma açık işyeri denetlendi.

Uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ERZİNCAN