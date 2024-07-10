Erzincan'da İçi Para Dolu Çanta Kayboldu - Son Dakika
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Erzincan'da İçi Para Dolu Çanta Kayboldu

Erzincan\'da İçi Para Dolu Çanta Kayboldu

Erzincan'ın Güllüce köyünde otomobilden düşen içi para dolu çanta kayboldu. Havva Taşdelen, işe gitmek için yola çıktığı sırada çantanın yola düştüğünü fark etti. Aracı hızlı kullandığını belirten Taşdelen, çantanın kaybolduğunu iş yerine varınca fark etti. Jandarma ekipleri kayıp çantayı bulmak için çalışma başlattı.

10.07.2024 12:25
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Erzincan'ın Güllüce köyünde otomobilden düşen içi para dolu çanta kayboldu.

Erzincan'da işe giden bir vatandaş Güllüce köyünün girişinde içi para dolu çantayı düşürdü. Otomobilden düşen çanta kayboldu.

Güllüce köyünde yaşayan Havva Taşdelen sabah "07: 00" sularında çalıştığı iş yerinin aracıyla işe gitmek için yola çıktı. Köyün girişinde köylüleriyle karşılaşan Taşdelen,1'i kadın 1'i erkek, iki tanıdığını hastaneye götürmek için otomobile aldı. Aracı hızlı kullandığını ifade eden Taşdelen, o sırada içi para dolu çantanın yola düşmüş olabileceğini söyledi. Taşdelen, " Aracı hareket ettirdiğimde dikiz aynasından yerde bir şey olduğunu gördüm ancak başta çanta olacağını düşünemedim. Yola devam ettim. İş yerine varınca içi para dolu çantanın olmadığını fark ettim. Aracı biraz süratli kullanıyordum, cüzdanım da kapının boşluğuna düşmüştü. Hemen köyden çıkarken köyün girişinde karşılaştığımız inşaat sektöründe çalışan bir tanıdığımı aradım. Çantayı görüp görmediğini sordum. Kendisi çantaya benzer bir şey gördüğünü ancak başta şapka sandığından inip bakmadığını söyledi." dedi.

Havva Taşdelen kayıp başvurusunda bulunurken jandarma ekipleri içi para dolu kayıp çantayı bulmak için çalışma başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da İçi Para Dolu Çanta Kayboldu - Son Dakika

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