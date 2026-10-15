Erzincan'da jandarma 2 operasyonda 13 gram skunk ile 35 gram hammadde ele geçirdi - Son Dakika
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Erzincan'da jandarma 2 operasyonda 13 gram skunk ile 35 gram hammadde ele geçirdi

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Erzincan\'da jandarma 2 operasyonda 13 gram skunk ile 35 gram hammadde ele geçirdi
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Erzincan'da jandarmanın iki operasyonunda 13 gram skunk ile 4 kilogram bonzai elde edilebilecek miktarda 35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurmaktan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, ticaretten 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Erzincan'da jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 13 gram skunk ile 4 kilogram bonzai elde edilebilecek miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Refahiye-İliç kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 13 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerce merkez Atatürk Mahallesi'nde, polis sorumluluk bölgesinde bulunan Ü.A. ve Ş.A'nın ikametlerinde yapılan aramada ise 4 kilogram bonzai elde edilebilecek miktarda 35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 2 şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaJandarmaErzincanGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da jandarma 2 operasyonda 13 gram skunk ile 35 gram hammadde ele geçirdi - Son Dakika
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