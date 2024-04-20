Erzincan'ın Üzümlü ve Çayırlı ilçesinde jandarma ekiplerince bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınbaşak Beldesi Büyük Kadağan mahallesinde 38 kadına 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, KADES uygulaması cep telefonlarına indirmeleri sağlandı.
Ayrıca 5199 Hayvanları Koruma Kanunu, Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve HAYDİ uygulaması hakkında da vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, HAYDİ uygulamasını telefonlarına indirmeleri sağlandı.
Çayırlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da sorumluluk bölgesinde bulunan Çaykent Ortaokulu ziyaret edilerek 60 öğrenciye çevre kirliliğinin önlenmesi ve HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür ve jandarma çocuk dergisi dağıtıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi - Son Dakika
Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-30' operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı (Yurt Dışı Firar) 'Odacılar' olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.
Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kaymasında hasar alan ve tahliye edilen binaların durumu günün ilk ışıklarıyla bir kez daha görüntülendi. Görüntülerde, toprak kaymasıyla birlikte sürüklenen molozlar ve devrilen ağaçlar da yer aldı.
Bayburt'un Aşağı Pınarlı köyünde kurt saldırısından kaçan 60 büyükbaş hayvan, jandarmanın drone destekli arama çalışmasıyla bulundu. Köylülerin yardımıyla 57 hayvan ahırdan çok uzağa gitmeden bulunurken, 3 hayvanı bulamayan besiciler jandarmadan yardım istedi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan drone ile arama çalışması sonucunda kayıp hayvanlar köyün dağlarında bulundu ve sahiplerine teslim edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış, D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde 1003 Nolu Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişi bıçakla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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