Erzincan\'da jandarma okul ve umuma açık yer denetimlerinde 2 bin 540 kişiyi sorguladı

Erzincan'da jandarma ekiplerince 65 okul ve çevresi ile 128 umuma açık yerde yapılan denetimlerde, 2 bin 540 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi, aranan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerince, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.

Bu kapsamda, 14 Eylül-13 Ekim 2026 tarihleri arasında 77 ekip ve 269 personelin katılımıyla 65 okul ve çevresi ile 128 umuma açık yer denetlendi. Kontrollerde 2 bin 540 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla 108 okul servis aracı kontrol edildi, servis şoförlerine yönelik 4 seminer düzenlendi. Ayrıca 592 öğrenciye uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında 9 okul ziyaret edilerek 747 öğrenci, 47 öğretmen ve 12 veliye siber güvenlik, internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı, kişisel verilerin korunması, trafik kuralları, akran zorbalığı ve şiddetten korunma konularında eğitim verildi.

Okullarda görev yapan 16 okul bahçesi görevlisine yönelik asayiş, narkotik, terörle mücadele, güvenlik, siber güvenlik ve trafik konularında bilgilendirme faaliyetlerinin de planlandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesindeki 45 yerleşkede bulunan 65 okulda, 43 Güvenli Eğitim ve Koordinasyon Görevlisi ile yürütülen çalışmaların eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği kaydedildi.